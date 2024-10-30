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30.10.2024, 08:42

Популярные направления для зимнего отдыха среди жителей Актау

Общество 0 3 118 Лиана Рязанцева

В интервью журналисту Lada.kz директор туристического агентства «Sunrise Tour» Кристина Бецик и менеджер по туризму Ирина Лоскутова рассказали о самых востребованных направлениях для зимнего отдыха среди жителей Актау. Они также ответили на вопросы о том, какие города Казахстана жители Актау выбирают для зимних каникул чаще всего и какие зарубежные направления доступны прямыми рейсами из Актау в зимний сезон.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Директор туристического агентства «Sunrise Tour» Кристина Бецик поделилась, что из года в год большой популярностью пользуются направления в теплые страны.

Хоть и в Актау зима считается не очень холодной, но, тем не менее, ветреной. И жители Актау больше предпочитают сбежать в теплые края, чтобы насладиться солнцем и вернуться домой отдохнувшими и полными энергии. Люди едут на каникулы, в отпуск погреться на солнышке, поесть свежих фруктов и поплавать в море (океане). Такие страны, как Тайланд, Вьетнам, Хайнань или Гоа пользуются спросом среди популярных теплых стран из года в год. Но и снежные направления не остаются без внимания, любителям сноуборда и другим горнолыжным видам спорта мы всегда можем предложить известные направления по Грузии, такие как Гудаури или Бакуриани, - рассказала Кристина Бецик.

Таиланд. Фото с сайта premiumtravel.kz

Какие города в Казахстане наиболее часто выбирают жители Актау для зимних каникул, рассказала Ирина Лоскутова.

Конечно же, большой популярностью пользуется Алматы и его живописные окрестности. Здесь каждый найдет отдых по вкусу - от купания в горячих источниках до катания на лыжах и коньках. Конечно же, как обойтись без нашей столицы, где также можно посетить множество локаций и познакомиться с Астаной. Также жители Актау нередко предпочитают поездки в Актобе, где их ждут многочисленные базы отдыха с разнообразными зимними развлечениями, - поделилась Ирина Лоскутова.

Горнолыжный курорт «Шымбулак». Фото с сайта olympic.kz

В туристическом агентстве рассказали, какие международные направления доступны для прямых рейсов из Актау в зимний сезон.

 Мы рады, что полетная программа прямых рейсов из Актау продолжает расширяться, открывая жителям города новые возможности для путешествий. В зимний период доступны прямые рейсы в сказочный Баку, колоритный Стамбул, живописную и разнообразную Грузию, а также в один из самых безопасных уголков мира — Катар. Особую радость вызывает запуск новинки этого сезона - прямые рейсы в солнечный Египет, - сказала Кристина Бецик.

Стамбул. Фото iStock.com / serts

Ирина Лоскутова рассказала про бюджетные варианты для зимнего отдыха из Актау.

Мы всегда напоминаем нашим туристам о преимуществах раннего бронирования, как говорится: «готовь сани летом». Заблаговременное планирование позволяет сэкономить до 40% на отдыхе в любое время года, включая праздничные даты, такие, как Новый год. Среди бюджетных направлений из Актау, согласно статистике нашего агентства, наиболее популярны Грузия и Стамбул. Эти страны предлагают возможность комфортного отдыха на 3-5 дней, удобны по расстоянию и привлекают выгодными ценами, - отметила менеджер по туризму.

На вопрос журналиста о том, какие страны наиболее привлекательны для семейного отдыха зимой из Актау, Ирина Лоскутова без раздумий ответила: Египет.

Египет. Фото с сайта otdyhvmore.ru

Египет с его разнообразными отелями и системой «всё включено» является идеальным выбором для семейного отдыха. Всё необходимое уже предусмотрено в стоимости путёвки, что позволяет родителям расслабиться, наслаждаясь отдыхом вместе с детьми, без забот о питании и развлечениях для малышей. При выборе зимнего отдыха с детьми стоит обратить внимание на множество факторов: время полета, особенно если дети еще маленькие, а также условия проживания и наличие развлечений для них. Поэтому для одних подойдет бюджетный отдых на 2-3 дня в Баку, а для других — недельная поездка «всё включено» в Египте, - отметила Ирина.

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