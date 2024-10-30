Движение транспорта ограничат в Актау 30 октября

Оперативно-тактические учения «Актау-Антитеррор-2024» пройдут сегодня, 30 октября, с 15:00 до 18:00 часов.

При проведении учений будут установлены частичные ограничения движения транспортных средств и пешеходов. Мероприятие проводится в целях отработки взаимодействия государственных органов в случае возникновения угроз террористического характера на особо важных государственных объектах. Уважаемые жители и гости города, просим с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, - сказано в официальном сообщении.