Движение транспорта ограничат в Актау 30 октября

В областном центре сегодня, 30 октября, пройдут оперативно-тактические учения «Актау-Антитеррор-2024». Об этом сообщили в департаменте полиции региона.
Оперативно-тактические учения «Актау-Антитеррор-2024» пройдут сегодня, 30 октября, с 15:00 до 18:00 часов.
При проведении учений будут установлены частичные ограничения движения транспортных средств и пешеходов. Мероприятие проводится в целях отработки взаимодействия государственных органов в случае возникновения угроз террористического характера на особо важных государственных объектах. Уважаемые жители и гости города, просим с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, - сказано в официальном сообщении.
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