Учитель из Актау зачитал трек Эминема – видео набирает популярность в TikTok

В Актау учитель по имени Айбол зачитал трек известного американского рэпера Эминема. Видео набрало 2,3 миллиона просмотров в TikTok.

Фото: кадр из видео

В TikTok завирусилось видео с учителем из Актау Айболом, на котором он зачитывает отрывок из трека американского рэпера Эминема – Without Me.

Видео уже набрало 2,3 миллиона просмотров и более пяти тысяч комментариев.

«Казахи, вообще, есть что-то, что мы не умеем?». «Читает легко, не напрягаясь, ровно и четко». «Вау, круто, даже как-то лучше спел Эминема, а именно своим голосом, тембром, своей подачей. Круто, бро, круто». «Возможно, если в моей школе были бы такие учителя, то я бы зачитал, но, увы, на уроках английского мы смотрели фильм через интерактивную доску».

Педагог преподает в частной школе и читает рэп даже в ее стенах. Такое видео набрало более 580 тысяч просмотров.

К слову, Эминем – самый быстрочитающий рэпер мира. Он трижды бил рекорд Книги Гиннесса и всегда перебивал только собственные достижения. В треке Godzilla Эминем читает 225 слов за полминуты – это 7,5 слов в секунду (10,6 слогов в секунду).