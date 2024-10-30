С улиц Актау откачали 350 кубометров дождевой воды

В Актау 30 октября прошел дождь, затопивший улицы областного центра. В откачке воды задействованы спасатели и коммунальные службы, предоставившие информацию о проделанной на текущий момент работе.

Фото: пресс-служба Актауского городского акимата

По данным пресс-службы Актауского городского акимата, коммунальные службы и спасатели провели работы по откачке дождевой воды, скопившейся на автомобильных дорогах.

В мероприятиях задействованы 23 сотрудника, пять спецтехники, семь мотопомп, два бойлера. С автомобильных дорог откачено 350 кубометров воды.

В настоящее время работы проводят по следующим адресам:

автомобильная дорога №12, возле банка «Евразия»;

пересечение автомобильных дорог №24 и №31, возле здания «Таможня»;

16 микрорайон, окрестности ЖК «Инара»;

между 32Б и 31Б микрорайонами;

автомобильная дорога №29, рынок «Хазар»;

пересечение автомобильных дорог №24 и №27, возле ЖК «Аяулы ана»;

31 микрорайон, Желтый рынок.

Мероприятия по городу продолжаются. Пострадавших не зарегистрировано, добавили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.