18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
488.45
529.19
5.04
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
30.10.2024, 11:52

С улиц Актау откачали 350 кубометров дождевой воды

Общество 0 766 Алия Шарипова

В Актау 30 октября прошел дождь, затопивший улицы областного центра. В откачке воды задействованы спасатели и коммунальные службы, предоставившие информацию о проделанной на текущий момент работе.

Фото: пресс-служба Актауского городского акимата
Фото: пресс-служба Актауского городского акимата

По данным пресс-службы Актауского городского акимата, коммунальные службы и спасатели провели работы по откачке дождевой воды, скопившейся на автомобильных дорогах.

В мероприятиях задействованы 23 сотрудника, пять спецтехники, семь мотопомп, два бойлера. С автомобильных дорог откачено 350 кубометров воды.

В настоящее время работы проводят по следующим адресам:

  • автомобильная дорога №12, возле банка «Евразия»;
  • пересечение автомобильных дорог №24 и №31, возле здания «Таможня»;
  • 16 микрорайон, окрестности ЖК «Инара»;
  • между 32Б и 31Б микрорайонами;
  • автомобильная дорога №29, рынок «Хазар»;
  • пересечение автомобильных дорог №24 и №27, возле ЖК «Аяулы ана»;
  • 31 микрорайон, Желтый рынок.

Мероприятия по городу продолжаются. Пострадавших не зарегистрировано, добавили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
Ingul, ну что Вы размышляете как рядовой гражданин и патриот, а не ответственный чиновник!?? Правильно наверное будет так - у народа терпения много же, а у исполнительной власти поэтому много средств и мало ответственности, по этим причинам сначала потратим на установку дренажей, но так чтобы после дождя тратиться на откачку, а потом еще а на полив, на воду, на технику, на все что нужно и не нужно... Ну разве Вы не видите на примере и не знаете как надо эффективно по методу успешного чиновника осваивать бюджет? ...такие вопросы задаете и предложения продвигаете дилетанские прям, ведь такого характера народные требования и чаяния ни один не то что референдума, даже петицию не пройдут... С уважением, Жан Клен Сарказм
30.10.2024, 11:02
Ingul
Ingul
Я, уже несколько лет, предлагаю забетонировать подземные резервуары в местах скопления дождевых вод и потом использовать эту воду для полива зеленых насаждений. Зачем нам годами слушать героические сводки об откачке воды с улиц?
30.10.2024, 07:27
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...