С улиц Актау откачали 350 кубометров дождевой воды

В Актау 30 октября прошел дождь, затопивший улицы областного центра. В откачке воды задействованы спасатели и коммунальные службы, предоставившие информацию о проделанной на текущий момент работе.
По данным пресс-службы Актауского городского акимата, коммунальные службы и спасатели провели работы по откачке дождевой воды, скопившейся на автомобильных дорогах.
В мероприятиях задействованы 23 сотрудника, пять спецтехники, семь мотопомп, два бойлера. С автомобильных дорог откачено 350 кубометров воды.
В настоящее время работы проводят по следующим адресам:
Мероприятия по городу продолжаются. Пострадавших не зарегистрировано, добавили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.
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