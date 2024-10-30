Пешеходные светофоры установили в Актау – адреса

Новые пешеходные светофоры установлены по следующим адресам:

Для обеспечения безопасности дорожного движения для населения и детей в городе были введены в эксплуатацию пять из шести новых пешеходных светофоров. Люди могут переходить дорогу, нажав на специальную кнопку. В настоящее время функционируют светофоры между микрорайонами 32А и 32Б, возле магазина «Анвар», между 12 и 13 микрорайонами, у амфитеатра в 15 микрорайоне, а также между торговым центром «Akkala Mall» и микрорайонами 29А и 29, и «Байтерек», между микрорайонами 16 и 27. В микрорайонах 11 и 11А продолжаются работы по установке светофора рядом с кафе «Шик», - рассказал специалист отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау Азамат Койчибаев.