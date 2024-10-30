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30.10.2024, 11:55

Пешеходные светофоры установили в Актау – адреса

Общество 0 1 273 Алия Шарипова

В Актау в целях безопасности на автодорогах установили шесть светофоров для пешеходов. В настоящее время из них запущено пять. Об этом сообщает пресс-служба акимата областного центра.

Фото: Актауский городской акимат
Фото: Актауский городской акимат

Новые пешеходные светофоры установлены по следующим адресам:

  • между микрорайонами 32А и 32Б;
  • между микрорайонами 11 и 11А, рядом с кафе «Шик»;
  • между микрорайонами 12 и 13, около магазина «Анвар»;
  • 15 микрорайон, вблизи амфитеатра;
  • между микрорайонами 29А и 29, рядом с торговым центром «Akkala Mall»;
  • между микрорайонами 16 и 27, возле торгового центра «Байтерек».

Для обеспечения безопасности дорожного движения для населения и детей в городе были введены в эксплуатацию пять из шести новых пешеходных светофоров. Люди могут переходить дорогу, нажав на специальную кнопку. В настоящее время функционируют светофоры между микрорайонами 32А и 32Б, возле магазина «Анвар», между 12 и 13 микрорайонами, у амфитеатра в 15 микрорайоне, а также между торговым центром «Akkala Mall» и микрорайонами 29А и 29, и «Байтерек», между микрорайонами 16 и 27. В микрорайонах 11 и 11А продолжаются работы по установке светофора рядом с кафе «Шик», - рассказал специалист отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау Азамат Койчибаев.

 

 

 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
И начнутся пробки в этих местах пешеходы поодиночке будут шляться туда сюда а транспорт будет стоять пока ея величество соизволит перейти дорогу.
30.10.2024, 11:42
БО
БО
Ещё бы научили пользоваться ими,а то пешеходы они ведь летают в облаках... Нажмут кнопку и сломя голову через дорогу....Самый лучший пешеход,это спешившийся водитель....
30.10.2024, 07:46
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