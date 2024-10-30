Дайте отопление! Жители Актау снова вышли на улицу

Жильцы дома №32 в 33 микрорайоне 29 октября вышли на улицу, выразив недовольство отсутствием отопления и воды в квартирах. Причины назвали в пресс-службе Актауского городского акимата.

Фото: кадры из видео

Видео с места событий появилось в социальных сетях. Недовольство сложившейся ситуацией выразили и люди, комментировавшие кадры.

«Оба акима не соответствуют занимаемой ими должности. Довели народ, который мерзнет дома! А зимой что им делать? Нужно вводить ЧС».

«Воды нет, отопления нет. Извели уже бедный «МАЭК». Зачем строите город, растянули его до 40 микрорайона, инфраструктуры нет, а все покупают новые дома. Зачем предлагать все новое, если не можете обеспечить водой, отоплением и т.д.».

«Напоминаю, обещали 15 числа включить, и недавно сказали, что 90 процентов есть везде. Возникает вопрос – 90 процент у чиновников дома? Или у их родственников?».

Корреспондент Lada.kz обратился в пресс-службу Актауского городского акимата за официальными разъяснениями. Так, к месту сбора людей прибыли чиновники с разъяснительной беседой.

С жителями провели разъяснительную беседу руководитель отдела ЖКХ Жанболат Жакыпов, руководитель отдела жилищной инспекции Нурадин Кучербаев, заместитель директора ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА) Ислам Усенов, представитель ЖЭКа, заведующий сектором отдела внутренней политики и развития языков Нурлыбек Гумаров. После проведенной разъяснительной работы все жители разошлись по своим домам, - сообщили в акимате.

В администрации отметили, что, по данным ГКП «Каспий жылу, су арнасы», вчера коммунальные службы устраняли порыв в двух местах на тепловых сетях.

Касательно отопления по адресу: 33 микрорайон 32 дом - теплоснабжение на сегодняшний день осуществляется из центральной сети теплоснабжения. По данным ЖЭК, у них отопление нормализуется после включения БМК (блочно-модульная котельная). Со стороны ГКП «КЖСА» ведутся наладочные работы. После окончания будет проведено подключение БМК в данном микрорайоне, - заключили в акимате.

Стоит отметить, что отопительный сезон в областном центре стартовал сложно. Изначально власти заявляли, что он начнется с 15 октября. Однако тепло пришло не во все микрорайоны, кроме того, было выявлено множество порывов. Это послужило причиной массовых недовольств среди населения: люди выражали его как в социальных сетях, так и выходили на улицы.

Например, жильцы ЖК «Шанырак» в 32В микрорайоне вышли на пикет и перекрыли дорогу из-за отсутствия питьевой воды и отопления.

Буквально вчера, 29 октября, жалобы на холод в квартирах поступали в редакцию Lada.kz от жителей 18 дома в 16 микрорайоне.

На тему подготовленности властей к отопительному сезону рассуждал корреспондент Lada.kz. Авторский материал по ссылке.