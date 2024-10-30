Свершилось! Новые новогодние елки закупят для Актау

Архивное фото: Актауский городской акимат

Организатором конкурса на сайте государственных закупок выступил Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства.

К предстоящим новогодним праздникам власти намерены приобрести две 20-метровые искусственные ели и декор. На эти цели в бюджете предусмотрели 98 403 854,00 тенге. В сумму входит доставка и установка атрибутов праздника.

Согласно технической спецификации, ели будут зеленого цвета, конической формы, высотой 20 метров. Диаметр основания – 7,4 метра, вес стального каркаса – не менее 2 000 килограммов, вес хвои – не менее 950 килограммов. Ели будут украшены гирляндами и шарами, а также декоративной аркой по периметру со светодиодной подсветкой. Место установки будет определять заказчик, то есть отдел ЖКХ.

Кроме того, в городе оформят несколько точек: набережная 15 микрорайона, площадь Ынтымак в 11 микрорайоне и площадь на территории музея Абиша Кекилбаева в 19А микрорайоне. Они будут декорированы новыми малыми архитектурными формами (МАФ): оленями (6 ед.) и световыми арками (2 ед.).

Также на выделенные средства проведут реставрацию уже имеющихся МАФ – 20 единиц. На площади Ынтымак традиционно развесят гирлянды на кустарниках и деревьях. Монтаж планируется провести с 17 по 24 декабря 2024 года. Демонтаж – 15 января 2025 года.

Стоит отметить, что новогодний декор не всегда выдерживал погодных условий в областном центре. Так, в 2021 новогодняя ель на Ынтымаке рухнула из-за порывистого ветра. Инцидент повторился в 2023 году, но уже на набережной 15 микрорайона.

Кроме того, в 2021 году жителей Актау рассмешила установленная светодиодная надпись с грамматической ошибкой – «С новым 2022 годЫм».