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30.10.2024, 17:43

Свершилось! Новые новогодние елки закупят для Актау

Общество 0 1 611 Алия Шарипова

Акимат намерен приобрести две 20-метровые искусственные елки для новогоднего оформления города.

Архивное фото: Актауский городской акимат
Архивное фото: Актауский городской акимат

Организатором конкурса на сайте государственных закупок выступил Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства.

К предстоящим новогодним праздникам власти намерены приобрести две 20-метровые искусственные ели и декор. На эти цели в бюджете предусмотрели 98 403 854,00 тенге. В сумму входит доставка и установка атрибутов праздника.

Согласно технической спецификации, ели будут зеленого цвета, конической формы, высотой 20 метров. Диаметр основания – 7,4 метра, вес стального каркаса – не менее 2 000 килограммов, вес хвои – не менее 950 килограммов. Ели будут украшены гирляндами и шарами, а также декоративной аркой по периметру со светодиодной подсветкой. Место установки будет определять заказчик, то есть отдел ЖКХ.

Кроме того, в городе оформят несколько точек: набережная 15 микрорайона, площадь Ынтымак в 11 микрорайоне и площадь на территории музея Абиша Кекилбаева в 19А микрорайоне. Они будут декорированы новыми малыми архитектурными формами (МАФ): оленями (6 ед.) и световыми арками (2 ед.).

Также на выделенные средства проведут реставрацию уже имеющихся МАФ – 20 единиц. На площади Ынтымак традиционно развесят гирлянды на кустарниках и деревьях. Монтаж планируется провести с 17 по 24 декабря 2024 года. Демонтаж – 15 января 2025 года.

Стоит отметить, что новогодний декор не всегда выдерживал погодных условий в областном центре. Так, в 2021 новогодняя ель на Ынтымаке рухнула из-за порывистого ветра. Инцидент повторился в 2023 году, но уже на набережной 15 микрорайона.

Кроме того, в 2021 году жителей Актау рассмешила установленная светодиодная надпись с грамматической ошибкой – «С новым 2022 годЫм».

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Adai11
Adai11
На эти цели в бюджете предусмотрели 98 403 854,00 тенге - лучше бы портатили эти деньги как выше сказано для нужд людей, отопление и воду, засудить бы Вас на пожизненное или вообще как в Китае на публичный казнь, 20 грамм свинца и все
31.10.2024, 02:52
БО
БО
Ой какая прелесть ! Без отопления и горячей воды , зато с новыми елками !
30.10.2024, 13:27
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