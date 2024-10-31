Российская компания совместно с «КазМунайГаз» начнут геологоразведку в Мангистауской и Атырауской областях

Геологоразведка будет производиться на участке «Каратон Подсолевой» в Мангистауской и Атырауской областях, сообщает пресс-служба компании.

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Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов провёл встречу с генеральным директором ПАО «Татнефть» Наилем Магановым.

На встрече обсудили ход подготовительных работ к бурению первой поисковой скважины глубиной 5500 метров на участке Каратон Подсолевой. В настоящее время идёт монтаж бурового оборудования на участке. Начало бурения запланировано в ноябре 2024 года, - сообщает пресс-служба АО НК «КазМунайГаз».

Участок Каратон Подсолевой расположен в Атырауской и Мангистауской областях, рядом с действующими месторождениями АО «Эмбамунайгаз».

Также стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере нефтегазохимии.

Для справки: 21 февраля этого года в городе Казань АО НК «КазМунайГаз» и ПАО «Татнефть» подписали договор купли-продажи, соглашение акционеров и соглашение о финансировании по проекту «Каратон Подсолевой».