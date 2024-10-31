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31.10.2024, 10:58

Аким Актау: Все коммунальные службы должны объединиться и обеспечить население теплом

Общество 0 2 024 Лиана Рязанцева

В акимате Актау под председательством акима города Абилкаира Байпакова состоялось заседание штаба по теплоснабжению жилых домов. На совещании были обсуждены вопросы деятельности обслуживающих организаций (КСК, ОСИ) и их связи с населением, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы акимата
Фото пресс-службы акимата

В совещании приняли участие представители ТОО «МАЭК», ГКП «Каспий жылу, су арнасы», организации по обслуживанию жилых домов, городского управления полиции и прокуратуры, областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и ответственные отделы акимата города. На заседании руководитель отдела жилищной инспекции города Актау Нурадин Кушербаев отметил, что организации, оказывающие услуги населению, несут ответственность перед законом.

Жители сами выбирают организации для обслуживания своих домов. Жилищная инспекция отвечает за проверку этих организаций по жалобам жильцов. В этом году отдел провел 7 проверок. Последняя проверка была проведена в отношении объединения собственников имущества ЖК «Айракты-2» по жалобам жителей, и оно было оштрафовано на 100 МРП (398 000 тенге) в соответствии с пунктом 3 статьи 462 Кодекса РК об административных правонарушениях, - сообщил руководитель отдела жилищной инспекции города Актау Нурадин Кушербаев.

Аким города отметил важность совместной работы ТОО «МАЭК», ГКП «Каспий жылу, су арнасы» и организации по обслуживанию жилых домов.

Организациям, обслуживающим жилые дома, следует активно вести разъяснительную работу с населением и своевременно отвечать на их вопросы. Получив оплату за услуги от жильцов, обеспечьте им достойное обслуживание. Все представители ТОО «МАЭК», ГКП «Каспий жылу, су арнасы», организации по обслуживанию жилья и жилищная инспекция должны объединиться и скоординировать свои действия. Специалистов необходимо направлять туда, где они особенно нужны, чтобы как можно быстрее обеспечить население качественным теплоснабжением, действуя слаженно и решительно, - сказал аким города Актау Абилкаир Байпаков.

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