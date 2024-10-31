В Актау самый высокий рост цен на жильё в стране

Максимальный рост цен на жилье зафиксирован в Актау, здесь цены выросли на 9,9 процента за месяц и на 13,3 процента за год. Об этом сообщает портал Krisha.kz.

Фото с сайта Krisha.kz

Согласно мониторингу Krisha.kz, в октябре средние цены предложения на квартиры в РК сохранили стабильную динамику. К сентябрю рост по стране составил 1%.

В городах цены изменились так:

— в Актау: +9.9 %;

— Кокшетау: +2 %;

— Алматы, Усть-Каменогорск: по +1.6 %;

— Туркестан: +1.3 %;

— Актобе: +1.2 %;

— Астана, Шымкент: +1.1 %;

— Талдыкорган, Кызылорда: в пределах 1 %.

Снижение в пределах 1% зафиксировано в Караганде, Петропавловске, Павлодаре, Таразе, Костанае.

По данным Krisha.kz, с января цены предложения стали выше в десяти городах. Наибольший рост зафиксирован в Актау: +13.3 %. В октябре цена за квадратный метр составила 376 722 тенге.

В восьми городах квартиры подешевели, максимально в Караганде: -2.2. Общая динамика по РК составила +1 %.

В Астане цена в январе составляла 477 тыс. тг/кв. м. Рост начался в феврале-марте, в июне-июле наблюдалось снижение до 476 тыс. С августа цены снова пошли вверх. По итогу октября: +2.9 %.

В Алматы картина следующая: цена стартовала с 721 тыс. тг/кв. м. В марте выросла до 732 тыс. Затем в течение полугода последовало снижение, которое в августе достигло минимума, - 706 тыс. С сентября вновь рост. Итого: +0.4 %.

В Шымкенте цены колеблются. Стартовали с 421 тыс. тг/кв. м, достигли минимума в 412 тыс. в июле и сентябре. Изменения: -0.8 % за десять месяцев.