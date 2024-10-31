Спасатели Мангистау предупреждают о проверке электросирен

В целях развития системы оповещения департаментом по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области до конца 2024 года в области устанавливаются новые системы оповещения (электросирены).

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В ДЧС региона рассказали, что в области устанавливаются новые системы оповещения (электросирены).

После установки каждого устройства будут проведены тестовые включения в трёх режимах: сигнал тревоги, речевое оповещение и звук метронома. Эти проверки важны для настройки оборудования и обеспечения его корректной работы в случае реальной необходимости, - отметили в ведомости.

Спасатели просят жителей Актау отнестись с пониманием и сохранять спокойствие при подключении и тестировании системы оповещения (электросирен).