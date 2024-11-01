Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 1 ноября в Актау

Редакция Lada.kz получила от коммунальных служб информацию о предстоящих отключениях электроэнергии и водоснабжения, а также о микрорайонах, где из-за аварий на сетях нет отопления.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что в связи с проведением плановых работ сегодня, 1 ноября, планируется отключение электроэнергии в 8 микрорайоне.

С 09:00 до 13:30 планируется отключение электроэнергии в домах №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 25, 29, 30.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», временное и запланированное отключение питьевой воды ожидается в 1 и 12 микрорайонах.

Сегодня, 1 ноября, в Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отключение питьевой и технической воды в 11, 12, 13, 22, 27, 28, 31Б микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся работы по устранению порывов в следующих микрорайонах: 2, 9, 9А, 11,13, 14, 22, 27.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах отсутствует до сих пор отопление. Жалобы поступают по следующим адресам:

- 2 микрорайон, дома №№ 8, 13, 22, 29, 58, 61, 69, детский сад «Акку»;

- 3Б микрорайон, дома №№ 15, 16/1;

- 6 микрорайон, дом № 26;

- 11 микрорайон, дома №№ 7, 18, 20;

- 13 микрорайон, дома №№ 7, 10, 13А, 14;

- 14 микрорайон, дома №№ 6, 32;

- 15 микрорайон, дом № 4;

- 16 микрорайон, дома № 18, 43/1/2/3;

- 17 микрорайон, дом № 5;

- 22 микрорайон, дом № 17;

- 27 микрорайон, дома №№ 14, 32, 33, 41, 48, 51;

- 28 микрорайон, дом № 4;

- 31Б микрорайон, дом № 18;

- 34 микрорайон, дом № 16.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.