Посадка саженцев в ноябре удивила жителей Актау

Жители Актау усомнились в компетенции озеленителей областного центра, увидев активную посадку саженцев деревьев утром 1 ноября. Однако в акимате города и ответственной компании заверили, что это плановые работы, производимые в соответствии с требованием высадки для определенных типов деревьев, сообщает lada.kz.

фото прислано жителями

Житель областного центра обратился в чат акимата Мангистауской области с просьбой выяснить, почему в ноябре проводится посадка деревьев.

«Несколько дней уже в 5 и 7 микрорайонах производятся высадки молодых саженцев деревьев. Непонятно, почему эта великолепная инициатива производится в ноябре. Разве это нормально - сажать молодые побеги в начале зимы? Может быть, я что-то не понимаю в садоводстве, и мне неправильно уроки ботаники преподавали?», - недоумевают жители.

Специалист из ТОО "Green city aktau" рассказал, что в настоящее время проводится плановая осенняя посадка саженцев.

«У нас в городе есть определенное количество саженцев, запланированных для высадки в году. Они делятся на весеннюю и осеннюю посадки. Сейчас идет осенняя посадка лиственных и хвойных деревьев», - сообщил заместитель директора ТОО "Green city aktau" Акжол Сандыбеков.

Напомним, ранее корреспонденты lada.kz в рамках рубрики «Черное и Белое» изучали плюсы и минусы озеленения в Актау.