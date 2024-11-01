18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
488.11
530.09
5.01
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
01.11.2024, 12:07

Посадка саженцев в ноябре удивила жителей Актау

Общество 0 2 426 Наталья Вронская

Жители Актау усомнились в компетенции озеленителей областного центра, увидев активную посадку саженцев деревьев утром 1 ноября. Однако в акимате города и ответственной компании заверили, что это плановые работы, производимые в соответствии с требованием высадки для определенных типов деревьев, сообщает lada.kz.

фото прислано жителями
фото прислано жителями

Житель областного центра обратился в чат акимата Мангистауской области с просьбой выяснить, почему в ноябре проводится посадка деревьев.

«Несколько дней уже в 5 и 7 микрорайонах производятся высадки молодых саженцев деревьев. Непонятно, почему эта великолепная инициатива производится в ноябре. Разве это нормально - сажать молодые побеги в начале зимы? Может быть, я что-то не понимаю в садоводстве, и мне неправильно уроки ботаники преподавали?», - недоумевают жители.

Специалист из ТОО "Green city aktau" рассказал, что в настоящее время проводится плановая осенняя посадка саженцев.

«У нас в городе есть определенное количество саженцев, запланированных для высадки в году. Они делятся на весеннюю и осеннюю посадки. Сейчас идет осенняя посадка лиственных и хвойных деревьев», - сообщил заместитель директора ТОО "Green city aktau" Акжол Сандыбеков.

Напомним, ранее корреспонденты lada.kz в рамках рубрики «Черное и Белое» изучали плюсы и минусы озеленения в Актау.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

6 комментарий(ев)
bigmuzzya
bigmuzzya
Я тоже посадил четыре дерева. Осенью даже лучше, чем перед летом. Особенно в нашем регионе
02.11.2024, 09:29
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Туризм... Знаю с детства что данный период у нас по температуре, влажности( осадкам)... самый подходящий для многих видов деревьев, кустарников, но только в подготовленную почву, а не тупо втыкнув в песок с камнями.
01.11.2024, 21:46
Банкир
Банкир
Что не так? в начале ноября - самое время. Меня крайне смущает посадка в конце мая, а тем более, в июне.
01.11.2024, 17:12
дорожник
дорожник
в середине ноября буду сажать саженци персика и черешни
01.11.2024, 09:59
шаман
шаман
так пусть укажут что они сажают а мы посмотрим можно это сажать осенью или нет
01.11.2024, 09:47
tim77712
tim77712
Совершенно верно что многие спали на уроке ботаники. Лучше всего приживаются саженцы впавшие в вегетативное состояние именно поздней осенью когда сброшенна листва, и не важно это октябрь или ноябрь главное чтоб мороза не было чтоб корни не застудить.
01.11.2024, 07:16
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...