«Черное и Белое»: плюсы и минусы озеленения в Актау

Корреспонденты Lada.kz в новом выпуске рубрики «Черное и Белое» изучили озеленение областного центра, продемонстрировав плюсы и минусы в этой сфере жизни города.

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На этот раз журналисты поменялись ролями, и Ирина Логвинова встала на «черную сторону», а Алия Шарипова выступила в роли её оппонента.

Журналисты прошлись по площади Ынтымак, побывали в парке «Ак Бота», посмотрели, как прижились саженцы на аллее перед городским акиматом, посетили и другие проблемные места областного центра.

Напомним, ранее в рубрике «Черное и Белое» изучали Скальную тропу. Ранее корреспонденты показали плюсы и минусы детских площадок, а также городских пляжей в областном центре.