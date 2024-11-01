Водителей Актау попросили воздержаться от поездок в пригород

Данные о запланированном ремонте корреспонденту Lada.kz предоставили в АО «Каскор-Сервис».

Во избежание пробок и заторов в воскресенье, 3 ноября, просим автолюбителей воздержаться от поездок по маршруту "Рекон"-промзона, направление УПП (управление производственным предприятием), в связи с капитальным ремонтом железнодорожного переезда, - сказано в сообщении компании.