Пограничники пресекли более 50 фактов браконьерства на Каспии

В октябре сотрудники предотвратили 57 фактов браконьерства в акватории Каспийского моря. Спасено свыше одной тонны рыбы ценных пород и десяток тюленей. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.

Фото: ПС КНБ РК

Пограничной службой изъято 31 плавательное средство, 70 километров сетей, 1 765,1 килограммов рыб осетровых видов, более двух тонн рыб частиковых пород и 13 тюленей.

Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 671 миллиона тенге.

Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности.

Ранее в регионе браконьеров задержали в природном парке «Кызылсай». У них были обнаружены ружье, нож и патроны, а также туши зайцев. Подробнее по ссылке.