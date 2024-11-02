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02.11.2024, 13:31

Современный центр по лечению рака создадут в Актау

Общество 0 1 088 Сергей Кораблев

Открытие центра даст возможность онкологическим больным получать высокоэффективную диагностику и безопасное лечение, сообщили в министерстве здравоохранения РК.

Фото с сайта oncoved.ru
Фото с сайта oncoved.ru

Соглашение о реализации масштабного проекта, нацеленного на улучшение качества и доступности лечения и диагностики для пациентов с онкологическим заболеваниями подписано министерством здравоохранения РК и компанией «Orhun Medical» из Турции.

Открытие оснащенных центров даст возможность больным с онкологией получать высокоэффективную диагностику и безопасное лечение на уровне мировых стандартов внутри страны, не выезжая за рубеж. Правильное и своевременное лечение рака с помощью новейших технологий позволит улучшить выявляемость болезни, увеличить долю пациентов с пятилетним порогом выживаемости, поднять качество жизни онкобольных, - отметила в ходе подписания министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Новые центры позитрон-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ) будут созданы в городах Актау, Актобе, Караганда, Кызылорда и Усть-Каменогорск. В рамках Соглашения предусмотрено строительство здания и оснащение специальным оборудованием - циклотронным комплексом для производства радиофармпрепаратов, требуемых для ПЭТ/КТ, ОФЭКТ/КТ в Алматы.

Для внедрения прогрессивных комплексных методов диагностики и терапии злокачественных образований в городе Алматы планируется открытие Центра тераностики, где будут применяться радиоизотопные препараты в сочетании с однофотон-эмиссионной томографией и компьютерной томографией.

Исследование ПЭТ/КТ позволяет выявить онкологические заболевания на ранних стадиях, которые сложно выявить с помощью КТ, МРТ и УЗИ, определить степень сложности заболевания, его распространённость в организме и назначить правильное лечение.

Ежегодно в стране более 35 тысяч человек заболевают раком, умирают более 14 тысяч человек, на учете состоит свыше 200 тысяч казахстанцев. В нашей стране смертность от онкологии является одной из лидирующих и занимает третье место.

Комплексная программа по модернизации онкологической службы в Казахстане предусматривает как значительное техническое перевооружение онкологической службы, а это модернизация имеющегося диагностического оборудования, расширение и совершенствование лучевого лечения за счет установки новых линейных ускорителей и замены устаревших аппаратов, так и организацию центров ядерной медицины; развитие малоинвазивной хирургии и интервенционных методов лечения, внедрение полного геномного профилирования с целью подбора персонифицированной терапии, повышение доступности новейших противоопухолевых лекарственных средств, создание современных онкологических центров, подготовку кадров нового поколения и т.д.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Стесняюсь спросить, а вода и отопление там будут?
02.11.2024, 15:41
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