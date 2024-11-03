Причины нехватки воды в Актау назвали в «МАЭК»

Жалобы жителей на отсутствие воды не прекращаются. На сегодняшний день, сообщили в ТОО «МАЭК», предприятие испытывает сложности по наполнению резервуаров.

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Одной из основных причин нехватки питьевой воды на предприятии назвали то, что в период заполнения систем теплоснабжения Актау внушительный объем питьевой воды был израсходован для заполнения систем теплоснабжения.

Вместе с тем, с начала отопительного сезона часть вырабатываемой ТОО «МАЭК» питьевой воды используется для обеспечения жителей города горячим водоснабжением, что в свою очередь также сказывается на обеспечении водоснабжением города.

Работы по расширению опреснительного завода «Каспий» находятся на завершающей стадии. Планируется поэтапный запуск с увеличением производства питьевой воды. Также на завершающей стадии находятся строительно-монтажные работы по реконструкции водовода с месторождения Куюлус-Меловое (протяженностью 46 км). По завершению СМР посредством указанного водовода возможно будет увеличить подачу воды на город, - заверили на предприятии.

Например, жильцы ЖК «Шанырак» в 32В микрорайоне вышли на пикет и перекрыли дорогу из-за отсутствия питьевой воды и отопления.

Буквально вчера, 29 октября, жалобы на холод в квартирах поступали в редакцию Lada.kz от жителей 18 дома в 16 микрорайоне.

Тем же вечером 29 октября жильцы дома №32 в 33 микрорайоне 29 октября вышли на улицу, выразив недовольство отсутствием отопления и воды в квартирах. Причины назвали в пресс-службе Актауского городского акимата.

На тему подготовленности властей к отопительному сезону рассуждал корреспондент Lada.kz. Авторский материал по ссылке.