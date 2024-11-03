Дети из Актау могут принять участие в видеоконкурсе МВД

Фото Polisia.kz

Конкурс направлен на поддержку талантливых и одаренных детей, укрепление уважения к деятельности полиции, правовое воспитание, формирование нетерпимости к правонарушениям и преступлениям.

Три автора лучших видео получат ценные призы, а их работы будут опубликованы на официальной странице ведомства в Instagram, где насчитывается более 300 тысяч подписчиков.

Темы конкурса: «Хочу стать полицейским», «Безопасное общество глазами детей» и «Юные дорожные защитники». Участники должны выбрать одну из тем и снять видеоролик в вертикальном формате (reels) продолжительностью до одной минуты. Конкурс открыт для детей в возрасте от 6 до 12 лет.

Для участия необходимо отправить видеоматериал и информацию о себе (ФИО, возраст, регион, выбранная тема и контактный телефон) на электронную почту mvd_kontent@mail.ru.

Прием работ завершится 1 декабря.