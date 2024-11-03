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03.11.2024, 12:29

Портят жизнь города? Чиновники высказались о «силомерах» в Актау

Общество 0 2 424 Сергей Кораблев

Власти продолжают ликвидировать незаконно установленные аттракционы. Как заявили в Актауском городском отделе предпринимательства и сельского хозяйства, они негативно сказываются на внешнем виде города.

Фото автора
Фото автора

На штрафстоянке, сообщают местные жители, находится большое количество аппаратов «Силомер».

Это не место для них, так как это символ ЗОЖ. Они разве портят жизнь города? Они пользуются спросом у молодежи, которые с удовольствием проводят между собой соревнования по силе удара в грушу, - говорят жители.

Почему их массово отправляют на штрафстоянку, ответили в Актауском городском отделе предпринимательства и сельского хозяйства.

Бесконтрольно и незаконно расположенные «Силомеры» негативно сказываются на внешнем виде города. Акиматом предпринимаются ряд мер, в том числе в целях недопущения незаконной торговли и улучшения санитарной и визуальной обстановки. В текущем году неоднократно были сделаны замечания по незаконно размещенным аппаратам, однако предприниматели игнорировали данное предупреждение. Поскольку владельцев силомеров установить не удалось, аппараты были вынуждены поместить на штрафстоянку, - сообщили чиновники.

Кроме того, подчеркнули в акимате, свои жалобы на аттракцион высказывают и горожане.

В настоящее время было изъято более 30 силомеров.

Кроме того, силовые измерительные приборы не могут быть легализованы в связи с тем, что они являются подвижными объектами, - отметили чиновники.

Сколько еще времени проведут «Силомеры» на штрафстоянке, что грозит хозяину этих аттракционов и какая дальнейшая цель их использования, пока остается неизвестным.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Строгоff
Строгоff
Всем не угодишь. Что бы ни сделал акимат, все равно будут те, кто против и те, кто за. Мне эти красные автоматы, да еще и говорящие, совсем не импонировали. Так что я за то, чтобы их убрали из самых неожиданных для них мест. Идешь так в сквере, наслаждаешься нашей скудной природой, а тут тебе за спиной "Эй, давай....". А если молодежи хочется выплеснуть свою агрессию, эмоции, показать свою силу, то лучше это делать на спортивных площадках и спортзалах, под контролем тренера.
03.11.2024, 09:22
olegscorpion
olegscorpion
Вот что и требовалось доказать, наши чиновники КРЕТИНИЗМ это диагноз, у них Регион засыхает от обезвоживания, а им блин какие то автоматы мешают. Ну не Дебилы? как один МИД высказался
03.11.2024, 08:29
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