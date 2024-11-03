Портят жизнь города? Чиновники высказались о «силомерах» в Актау

Власти продолжают ликвидировать незаконно установленные аттракционы. Как заявили в Актауском городском отделе предпринимательства и сельского хозяйства, они негативно сказываются на внешнем виде города.

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На штрафстоянке, сообщают местные жители, находится большое количество аппаратов «Силомер».

Это не место для них, так как это символ ЗОЖ. Они разве портят жизнь города? Они пользуются спросом у молодежи, которые с удовольствием проводят между собой соревнования по силе удара в грушу, - говорят жители.

Почему их массово отправляют на штрафстоянку, ответили в Актауском городском отделе предпринимательства и сельского хозяйства.

Бесконтрольно и незаконно расположенные «Силомеры» негативно сказываются на внешнем виде города. Акиматом предпринимаются ряд мер, в том числе в целях недопущения незаконной торговли и улучшения санитарной и визуальной обстановки. В текущем году неоднократно были сделаны замечания по незаконно размещенным аппаратам, однако предприниматели игнорировали данное предупреждение. Поскольку владельцев силомеров установить не удалось, аппараты были вынуждены поместить на штрафстоянку, - сообщили чиновники.

Кроме того, подчеркнули в акимате, свои жалобы на аттракцион высказывают и горожане.

В настоящее время было изъято более 30 силомеров.

Кроме того, силовые измерительные приборы не могут быть легализованы в связи с тем, что они являются подвижными объектами, - отметили чиновники.

Сколько еще времени проведут «Силомеры» на штрафстоянке, что грозит хозяину этих аттракционов и какая дальнейшая цель их использования, пока остается неизвестным.