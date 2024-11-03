В Жанаозене задержан исполнительный директор ТОО «Кезби»

Департаментом агентства РК по финансовому мониторингу по Мангистауской области зарегистрировано досудебное расследование по факту хищения средств и неуплаты налогов ТОО «Кезби». Глава компании задержан.

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Ведомством возбуждено уголовное дело по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество в особо крупном размере) в отношении исполнительного директора ТОО «Кезби» Ержана Кезбаева.

Он подозревается в хищении 321 миллиона тенге, выделенных АО «ОзенМунайГаз» для выплаты заработной платы сотрудникам компании, а также в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,5 миллиарда тенге.

В 2021 году ТОО «Кезби» заключило договоры с АО «ОзенМунайГаз» на ремонтные работы по цене 65 тысяч тенге за бригаду в час.

Впоследствии, с целью улучшения социального пакета для рабочих, включая рост заработной платы и медицинские пособия, стоимость была увеличена до 87 тысяч тенге за бригаду в час.

Однако, как предполагается следствием, значительная часть средств, а именно 321 миллион тенге, похищена руководителем компании без улучшения социальных условий для сотрудников.

Сегодня, 3 ноября, подозреваемый задержан.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Иная информация в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.