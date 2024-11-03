«Скальная тропа» заиграла красками – как к этому отнеслись жители Актау?

Ступени лестниц достопримечательности покрасили в разные цвета. Оказалось, что на смотровой площадке Скальной тропы прошло экологическое мероприятие «Арт против вандализма», в рамках которого объект и заиграл красками.

Фото предоставили организаторы

В социальной Сети Instagram пользователи просят вернуть все в первозданный вид, и считают, что у автора идеи отсутствует фантазия. Многим разноцветная лестница напомнила детский сад, другим – пропаганду ЛГБТ-сообщества.

Выяснилось, что новый арт-объект – это дело рук общественного фонда «Эко Мангистау». Цветная лестница представляет собой символ борьбы с вандализмом. Жители, гости и молодежь, говорят организаторы, с удовольствием фотографировались на фоне обновленной лестницы.

В неправительственном учреждении «Эко Мангистау» ответили на претензии.

Цветная лестница как арт-объект – это смелый и оригинальный способ привлечь внимание к проблеме вандализма и необходимости уважительного отношения к общественным пространствам. Она не только украшает город и делает его ярче, но и несёт в себе мощное послание. Цветная лестница символизирует наше стремление к гармонии, уважению и заботе о городских пространствах. Это пример того, как искусство может быть не просто украшением, но и инструментом социальных изменений. Каждый шаг по этой лестнице – это шаг в сторону более чистого, яркого и уютного города, где люди осознают свою роль в его благоустройстве, - отметили экозащитники.

В рамках акции здесь же был организован флешмоб, мастер-класс молодых художников, который провел итальянский художник, профессор Кармине Барбаро, посвятив его теме уважения к природе.

В отделе внутренней политики и развития языков сообщили, что также будут организованы акции «Один день без вандализма» и «Урок доброты». Волонтеры и активисты будут следить за чистотой в городе, проводить разъяснительные беседы с жителями о важности поддержания порядка.

На классных часах во всех школах города 4 ноября детям расскажут о значении чистоты, борьбе с вандализмом и необходимости защиты окружающей среды.