«Как в каменном веке»: ремонтом разрушенного в Актау участка дороги займутся лишь в 2025 году

Автовладельцы не раз просили обратить внимание властей на катастрофическое состояние дороги от магазина «KazFruit» в 21 микрорайоне до следственного изолятора. Жалобу прокомментировали в Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Фото предоставили водители

В этом году, как рассказывают водители, на участке автодороги от магазина «KazFruit» в 21 микрорайоне до следственного изолятора проводилась замена трубопровода.

Из-за проводимых мероприятий рабочим пришлось демонтировать дорожное покрытие. После был период застоя, который затянулся почти на три месяца. Уже после завершения ремонта ямы закопали, но асфальт не восстановили.

На дороге у «KazFruit» разваливается грунт.

Как в каменном веке, а после дождей как будто апокалипсис, - возмущаются автовладельцы.

В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог водителям дали надежду, что асфальт восстановят, правда, ремонт запланирован лишь на 2025 год.