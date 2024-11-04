Недолго музыка играла: у жителей нескольких ЖК в Актау снова отключили электричество

По словам жильцов, электричество в квартирах дали буквально на 40 минут, как заявляют жители, затем его снова отключили. В ГКП «АУЭС» прокомментировали сложившуюся ситуацию.

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С лишенными электричества жителями сегодня, 3 ноября, после публикации в СМИ встретился градоначальник Абилкаир Байпаков. Он разъяснил ход ремонтных работ.

Специалисты работали, не покладая рук, и включили свет. В основном поврежденные кабели находятся на балансе компании-застройщика, то есть вся ответственность и выполнение ремонтных работ входит в их обязанности. Несмотря на это, специалисты «АУЭС» провели ремонтные работы, - отметил аким города.

Как сообщили в ГКП «АУЭС», вчера бригада восстановила один поврежденный кабель.

Продолжается поиск места повреждения кабеля, который запитан от другой подстанции и проложен к подстанции, относящейся к ЖК «Абырой». Работу усложняет тот факт, что кабель расположен на глубине примерно 5-6 метров. Специалисты провели ремонтные работы, в настоящее время к жилым домам подключена электроэнергия. Для того, чтобы еще раз не выявить повреждения в кабеле, вместо него будет проложено 800 метров нового кабеля, - рассказали представители «АУЭС».

В 18:50 часов, говорят жильцы ЖК «Каспий», электричество было подано. Примерно в 19:30 часов его не стало.

В ГКП «АУЭС» сообщают о частичном отключении электроэнергии в 16 микрорайоне. Бригада ведет работу.

Напомним, специалисты больше суток устраняли повреждения высоковольтных кабелей, из-за чего жильцы нескольких ЖК остались без электроэнергии.