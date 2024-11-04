Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 4 ноября в Актау

Редакция Lada.kz получила от коммунальных служб информацию о предстоящих отключениях электроэнергии и водоснабжения, а также о микрорайонах, где из-за аварий на сетях нет отопления.
Электроэнергия
В ГКП «АУЭС» сообщили, что на сегодня, 4 ноября, проведение плановых работ и отключение электроэнергии не запланированы, за исключением возможных аварийных отключений.
В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители 15 и 17 микрорайонов жалуются на отключение электроэнергии.
Водоснабжение
По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 4 ноября, с их стороны ограничений по питьевому водоснабжению нет.
Техническую воду отключили:
- в домах №№ 47, 49, 51, 52, 53/2 в 27 микрорайоне;
- в домах с 14 по 21 в 26 микрорайоне.
В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 6, 13, 15, 17, 22, 27 микрорайонах.
Отопление
В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся работы по устранению порывов в следующих микрорайонах: 1, 3, 4, 12, 25, 27, 28А.
В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах отсутствует до сих пор отопление. Жалобы поступают по следующим адресам:
- 2 микрорайон, дом № 61;
- 9 микрорайон, дом № 8;
- 11 микрорайон, дома №№ 7, 26;
- 12 микрорайон, дома №№ 6, 34, 35, 40, 68;
- 14 микрорайон, дом № 19;
- 15 микрорайон, дома №№ 19, 43;
- 17 микрорайон, дома №№ 5, 7, 112, 113;
- 19 микрорайон, дом № 33;
- 22 микрорайон, дома №№ 2, 5В, 15, 17;
- 27 микрорайон, дома №№ 52, 54;
- 31Б микрорайон, дом № 18.
В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.
Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.
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