Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 4 ноября в Актау

Редакция Lada.kz получила от коммунальных служб информацию о предстоящих отключениях электроэнергии и водоснабжения, а также о микрорайонах, где из-за аварий на сетях нет отопления.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что на сегодня, 4 ноября, проведение плановых работ и отключение электроэнергии не запланированы, за исключением возможных аварийных отключений.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители 15 и 17 микрорайонов жалуются на отключение электроэнергии.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 4 ноября, с их стороны ограничений по питьевому водоснабжению нет.

Техническую воду отключили:

- в домах №№ 47, 49, 51, 52, 53/2 в 27 микрорайоне;

- в домах с 14 по 21 в 26 микрорайоне.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 6, 13, 15, 17, 22, 27 микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся работы по устранению порывов в следующих микрорайонах: 1, 3, 4, 12, 25, 27, 28А.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах отсутствует до сих пор отопление. Жалобы поступают по следующим адресам:

- 2 микрорайон, дом № 61;

- 9 микрорайон, дом № 8;

- 11 микрорайон, дома №№ 7, 26;

- 12 микрорайон, дома №№ 6, 34, 35, 40, 68;

- 14 микрорайон, дом № 19;

- 15 микрорайон, дома №№ 19, 43;

- 17 микрорайон, дома №№ 5, 7, 112, 113;

- 19 микрорайон, дом № 33;

- 22 микрорайон, дома №№ 2, 5В, 15, 17;

- 27 микрорайон, дома №№ 52, 54;

- 31Б микрорайон, дом № 18.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.