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04.11.2024, 17:44

Результаты рейда «Уступи дорогу пожарной машине» в Актау: оштрафовано 5 водителей

Общество 0 947 Наталья Вронская

Результаты профилактического рейда «Уступи дорогу пожарной машине» оказались неутешительными. Буквально в первые же полтора часа полицейские поймали девять нарушителей, пятерым из которых выписали штрафы, сообщает группа по связям с общественностью департамента по чрезвычайным ситуациям Актау.

Фото ДЧС Мангистауской области
Фото ДЧС Мангистауской области

Сотрудники специализированной пожарной части №1 города Актау совместно с представителями управления полиции города Актау провели рейд на улицах по обеспечению беспрепятственного проезда пожарных автомобилей на путях следования к месту возникновения пожара.

Рейд «Уступи дорогу пожарной машине» имеет под собой основание: все еще есть случаи, когда спецмашинам с проблесковыми маячками и спецсигналами не уступают дорогу.

«Сигнал сирены пожарной машины среди городского шума означает, что где-то случилась беда. К сожалению, не все водители это понимают и не считают своим долгом уступить дорогу спешащему по вызову спецавтомобилю. А ведь малейшая задержка на дороге может привести к гибели людей», - рассказали спасатели.

Всего за полтора часа мероприятий были оштрафованы 5 водителей, которые не пропускали спецтехнику, несмотря на то, что работали проблесковые маячки. За злостное нарушение правил дорожного движения им предстоит заплатить в казну государства свыше 25 тысяч тенге. Еще четырем автовладельцам полицейские вынесли устное предупреждение.

Фото сделано из кабины пожарной машины.На кадре видно, что лишь одно авто прижалось к обочине

Главная цель рейда - привлечь внимание общественности к проблеме беспрепятственного проезда пожарных машин к месту вызова.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что вой сирен на центральных улицах города перепугал жителей.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"четырем автовладельцам полицейские вынесли устное предупреждение."-----Ну и зря! Сегодня это "мероприятие", а завтра будет реальная беда и вот эти 4 индейца опять не уступят дорогу! Давно уже говорю: установите на все машины пожарной службы и службы скорой помощи видеорегистраторы и после каждого выезда "сливайте" видео в ГАИ и пусть те рассылают протоколы таким вот индейцам! Только рублём надо душить а не предупреждениями
04.11.2024, 14:43
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