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06.11.2024, 09:22

Франция может вложить инвестиции в инфраструктуру морпорта Актау

Общество 0 1 216 Алия Шарипова

Глава государства принял президента компании CMA CGM Родольфа Сааде. Основной акцент на встрече был сделан на развитии транспортно-логистического комплекса Казахстана, в том числе Актауского морского порта. Об этом сообщает Акорда.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан благодаря географическому расположению играет ключевую роль в развитии транзитных маршрутов Восток – Запад, Север – Юг. Для наращивания объемов грузоперевозок продолжается активная работа по привлечению инвестиций с крупнейшими мировыми компаниями.

Президент выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении долгосрочного сотрудничества с CMA CGM, региональная штаб-квартира которой расположена в Алматы.

На встрече особое внимание было уделено взаимодействию в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута, привлечению инвестиций в логистическую инфраструктуру Актауского морского порта, а также строительству контейнерных судов для портов в Каспийском море, - сказано в сообщении Акорды.

Для справки

CMA CGM (Compagnie Maritime d’Affrètement - Compagnie Générale Maritime) – одна из крупнейших мировых судоходных компаний, основанная во Франции в 1978 году. Компания имеет глобальную сеть, которая охватывает более чем 600 контейнеровозов и сеть из 400 офисов, работающих в 160 странах. В 2023 году объем продаж компании составил 47 миллиардов долларов.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Интересно, а французов предупредили об уровне коррупции в нашей стране или это уже потом по факту, чтобы приятно было расставаться.
06.11.2024, 06:35
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