Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 6 ноября в Актау

Редакция Lada.kz получила от коммунальных служб информацию о предстоящих отключениях электроэнергии и водоснабжения, а также о микрорайонах, где из-за аварий на сетях нет отопления.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что на сегодня, 6 ноября, проведение плановых работ и отключение электроэнергии не запланированы, за исключением возможных аварийных отключений.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 6 ноября, с их стороны ремонтные работы по техническому водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

- 1 микрорайон, 3-5 дома;

- 3 микрорайон, 78 дом;

- 4 микрорайон, 60, 67 дома;

- 6 микрорайон, 39 дом;

- 22 микрорайон, 6Б дом;

- 24 микрорайон, здание департамента ЧС;

- 27 микрорайон, 53 дом;

- 29 микрорайон, 32 дом.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 15, 16, 19 микрорайонах.

Отопление

На момент публикации статьи ГКП «Каспий жылу, су арнасы» не предоставило информацию о местах, где в настоящее время ведутся работы по устранению порывов.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах отсутствует до сих пор отопление. Жалобы поступают по следующим адресам:

- 1 микрорайон, дом № 6;

- 2 микрорайон, дома №№ 26, 28, 42;

- 4 микрорайон, дом № 60;

- 8 микрорайон, детски сад «Дарын»;

- 12 микрорайон, дома № 7;

- 13 микрорайон, дома № 28Б;

- 15 микрорайон, дом № 43;

- 22 микрорайон, дома №№ 6Б, 15;

- 27 микрорайон, дома № 52;

- 28 микрорайон, дома № 4;

- 28А микрорайон, дом № 10;

- 32А микрорайон, дома № 21.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.