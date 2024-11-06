Жительница Актау отсудила квартиру у акимата

Вдову с двумя детьми незаконно сняли с очереди на получение жилья. Жительница Актау подала в суд на акимат и выиграла его. Подробности дела предоставили в пресс-службе Верховного суда Республики Казахстан.

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По предоставленным данным, женщина была в браке с 2009 года. В семье появилось двое детей. В 2016 году супруг жительницы Актау скончался.

С октября 2016-го женщина, имеющая двоих несовершеннолетних детей, состояла в очереди на получение жилья по категории «неполная семья».

Спустя время Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства при проведении инвентаризации выявил у вдовы зарегистрированную на праве собственности квартиру. По этим причинам в августе 2024-го на основании приказа ее сняли с учета.

Это решение она обжаловала в Специализированном межрайонном административном суде Мангистауской области, потребовав признать действия отдела незаконными. Она просила восстановить ее в очереди на получение жилья.

В суде установлено, что в июне 2017-го женщина унаследовала от умершей матери однокомнатную квартиру в Актау общей площадью в 34,9 квадратных метра, жилой – 17,7 квадратных метра.

Несмотря на это обстоятельство, суд удовлетворил иск вдовы, пояснив принятое решение.

В соответствии с нормами Закона «О жилищных отношениях», местный исполнительный орган предоставляет жилье в размере не менее 15 квадратных метров и не более 18 квадратных метров полезной площади на человека, тогда как полученная в наследство вдовой 1-комнатная квартира указанным нормам не соответствует. Согласно статье 73 закона, не подлежат снятию с учета неполные семьи, в установленном порядке признанные нуждающимися в жилище и поставленные на учет до его получения. Таким образом, по нормам закона вдова не подлежит снятию с учета, - сообщили в суде.

Кроме того, суд вынес в адрес городского акимата частное определение по факту нарушения отделом ЖКХ требований действующего законодательства.

Решение не вступило в законную силу.

Ранее суд вернул жителю Актау арендованную квартиру. Подробности по ссылке.