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06.11.2024, 11:35

Фейк о взломе банковского приложения встревожил жителей Актау

Общество 0 3 723 Алия Шарипова

Среди жителей Актау распространяется информация о том, что хакеры взломали приложение Kaspi.kz. В банке назвали данные фейком.

Фото: рассылка в WhatsApp
Фото: рассылка в WhatsApp

В мессенджере WhatsApp распространяется фотография и аудиосообщение, на котором мужчина утверждает, что банковское приложение Kaspi.kz взломали хакеры.

Он утверждает, что у его подчиненного злоумышленники сняли с депозита и счета около двух миллионов тенге. При получении такого сообщения в приложении, которое, с его слов, получали многие, он просит ничего не нажимать.

В социальных сетях Kaspi.kz прокомментировали аудиозапись. Как выяснилось, она является старым фейком.

Это неправда. Ранее распространялись похожие фейковые рассылки. При наложении ареста на счета клиента мы отправляем соответствующее уведомление в мобильном приложении Kaspi.kz. При нажатии на кнопку «Подробнее об ограничении» деньги не списываются, а лишь отображается подробная информация о наложенном ограничении. Просим не доверять и не пересылать недостоверную информацию, распространяемую в мессенджерах, - сообщили в банке.

Ранее в Актау сообщали о взломе сайта egov.kz. В АО «Национальные информационные технологии» (АО «НИТ») заявили, что рассылка не соответствует действительности. Подробности по ссылке.

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