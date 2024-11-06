Розы исчезли с клумбы на площади Ынтымак в Актау

Жители Актау заметили, что с большой клумбы, расположенной на площади Ынтымак, исчезли недавно высаженные розы. Корреспондент Lada.kz обратился за разъяснениями в Актауский городской акимат.
Об изменениях в зеленом фонде Ынтымака жители Актау сообщили в социальных сетях.
Проезжая по дороге между 12 микрорайоном и площадью Ынтымак, увидела такую картину - все кусты роз срезаны под корень! Обычно розы так к зиме не готовят, летом вроде они хорошо росли и цвели. Или, может, что-то другое будут высаживать?, - задались вопросом горожане.
В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что цветы убрали из-за запланированных дорожных работ.
Так, 1/3 часть подпорной стены будет демонтирована для улучшения дорожной инфраструктуры и организаций правого съезда, - сообщили в акимате.
В администрации сообщили, что цветы перенесут в другое место.
В целом, по данным акимата, в городе правые съезды планируется организовать на пяти перекрестках:
На пяти перекрестках, где планируется организовать правый съезд, при наличии инженерных сетей, зеленых насаждений и других объектов будут проведены работы по их переносу, - отметили в акимате.
Стоит отметить, что клумба, показанная на видео, не раз становилась предметом громких обсуждений. Ранее на ней были пластиковые тюльпаны с подсветкой. Проект назывался «Цветочное» поле, он получил массу критики со стороны населения. Кроме того, в этом же месте устанавливали надпись «С новым годЫм». Ошибка рассмешила жителей Актау.
После демонтажа инсталляции были высажены многолетние розы.
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