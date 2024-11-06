18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
488.91
532.62
5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
06.11.2024, 17:15

Розы исчезли с клумбы на площади Ынтымак в Актау

Общество 0 1 482 Алия Шарипова

Жители Актау заметили, что с большой клумбы, расположенной на площади Ынтымак, исчезли недавно высаженные розы. Корреспондент Lada.kz обратился за разъяснениями в Актауский городской акимат.

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

Об изменениях в зеленом фонде Ынтымака жители Актау сообщили в социальных сетях.

Проезжая по дороге между 12 микрорайоном и площадью Ынтымак, увидела такую картину - все кусты роз срезаны под корень! Обычно розы так к зиме не готовят, летом вроде они хорошо росли и цвели. Или, может, что-то другое будут высаживать?, - задались вопросом горожане.

В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что цветы убрали из-за запланированных дорожных работ.

Так, 1/3 часть подпорной стены будет демонтирована для улучшения дорожной инфраструктуры и организаций правого съезда, - сообщили в акимате.

В администрации сообщили, что цветы перенесут в другое место.

В целом, по данным акимата, в городе правые съезды планируется организовать на пяти перекрестках:

  • 14 микрорайон, район акимата области – два съезда;
  • 29 микрорайон, район «Grand Nur plaza» – два съезда;
  • 30 микрорайон, район ТЦ «Олжа» – два съезда;
  • 19 микрорайон, ЖК «Альбион» – один съезд;
  • 12 микрорайон, стадион «Мунайшы» – один съезд.

На пяти перекрестках, где планируется организовать правый съезд, при наличии инженерных сетей, зеленых насаждений и других объектов будут проведены работы по их переносу, - отметили в акимате.

Стоит отметить, что клумба, показанная на видео, не раз становилась предметом громких обсуждений. Ранее на ней были пластиковые тюльпаны с подсветкой. Проект назывался «Цветочное» поле, он получил массу критики со стороны населения. Кроме того, в этом же месте устанавливали надпись «С новым годЫм». Ошибка рассмешила жителей Актау.

После демонтажа инсталляции были высажены многолетние розы.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...