Почему в Актау сняли флаг Казахстана?

В Актау из-за неблагоприятных погодных условий сняли государственный флаг. Об этом сообщили в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства.

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В акимате заявили, что флаг вернут на место после того, как погода стабилизируется.

В Актау в связи с неблагоприятными погодными условиями государственный флаг временно сняли с флагштока, расположенного в 12 микрорайоне. Когда погода станет благоприятной, будет вывешен флаг, - сказано в сообщении администрации.

Напомним, к таким мерам из-за сильного ветра акимат уже прибегал в 2023 году.