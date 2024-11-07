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07.11.2024, 09:01

На семи ветрах: жители Актау не могут дождаться строительства автобусной остановки

Общество 0 1 342 Алия Шарипова

Жители 1 микрорайона вынуждены противостоять сильному ветру и холодам во время ожидания автобусов. Происходит это из-за того, что место ожидания общественного транспорта не оборудовано. Комментарий предоставили в Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Фото автора
Фото автора

В редакцию Lada.kz обратились жители 1 микрорайона. По их словам, автобусная остановка у дома №2 на протяжении многих лет представляет собой лишь «кармашек» для парковки общественного транспорта. Ожидающим автобусы летом негде укрыться от палящего солнца, а зимой – от промозглых ветров.

Мне 29 лет, когда я была подростком, крытой автобусной остановки в этом месте никогда не было, только дорожный знак. Даже «кармашек» для автобуса сделали только в прошлом году, - отмечает жительница микрорайона Анна.

Корреспондент Lada.kz узнал, стоит ли ждать появления оборудованного места ожидания общественного транспорта в Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

По указанному адресу существовавший автобусный «кармашек» демонтирован в связи с реконструкцией магистральных инженерных сетей. Подрядной компанией АО «Алматыинжстрой» он будет восстановлен. На следующий год по мере финансирования планируется установка новых автобусных остановок по Актау, в том числе по этому адресу, - сообщили в отделе.

Ранее жителей Актау озадачила остановка, которую установили прямо посреди тротуара. Чиновники заявили, что ошибки нет. Подробнее по ссылке

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Да, действительно остановки там никогда не было раньше. Но коли уж ее создали, давно пора оборудовать. Я летом раз там встала с тяжелыми сумками пару остановок доехать до дома, солнце печет на голову и отойти некуда и сумки поставить некуда, и присесть тоже. Так что пусть делают.
07.11.2024, 07:03
Кинст
Кинст
Признаться честно, в советское время и первую половину 90-х остановки там (1-2) не было от слова совсем. Остановка там возникла "стихийно" под конец 90-х - начале 2000-х, когда ещё на дорогах города господствовали маршрутки Газели и пассажиры могли командовать водителю "остановиться вон там"... Потом всё пошло просто по инерции. А знак остановки автобуса там появился лет 6-7 назад.
07.11.2024, 04:23
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