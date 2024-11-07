На семи ветрах: жители Актау не могут дождаться строительства автобусной остановки

Жители 1 микрорайона вынуждены противостоять сильному ветру и холодам во время ожидания автобусов. Происходит это из-за того, что место ожидания общественного транспорта не оборудовано. Комментарий предоставили в Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

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В редакцию Lada.kz обратились жители 1 микрорайона. По их словам, автобусная остановка у дома №2 на протяжении многих лет представляет собой лишь «кармашек» для парковки общественного транспорта. Ожидающим автобусы летом негде укрыться от палящего солнца, а зимой – от промозглых ветров.

Мне 29 лет, когда я была подростком, крытой автобусной остановки в этом месте никогда не было, только дорожный знак. Даже «кармашек» для автобуса сделали только в прошлом году, - отмечает жительница микрорайона Анна.

Корреспондент Lada.kz узнал, стоит ли ждать появления оборудованного места ожидания общественного транспорта в Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

По указанному адресу существовавший автобусный «кармашек» демонтирован в связи с реконструкцией магистральных инженерных сетей. Подрядной компанией АО «Алматыинжстрой» он будет восстановлен. На следующий год по мере финансирования планируется установка новых автобусных остановок по Актау, в том числе по этому адресу, - сообщили в отделе.

Ранее жителей Актау озадачила остановка, которую установили прямо посреди тротуара. Чиновники заявили, что ошибки нет. Подробнее по ссылке.