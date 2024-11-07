Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 7 ноября в Актау

Редакция Lada.kz получила от коммунальных служб информацию о предстоящих отключениях электроэнергии и водоснабжения, а также о микрорайонах, где из-за аварий на сетях нет отопления.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что на сегодня, 7 ноября, проведение плановых работ и отключение электроэнергии не запланированы, за исключением возможных аварийных отключений.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 7 ноября, с их стороны ремонтные работы по техническому водоснабжению будут проводиться в 27 микрорайоне в 53 доме.

По питьевому водоснабжению ремонтные работы будут вестись по следующим адресам:

- 33 микрорайон, здание школы НИШ;

- 33 микрорайон, 20 дом;

- микрорайон Шығыс-2, участок № 152.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 1, 11, 12, 13, 15, 27 микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся работы по устранению порывов в следующих микрорайонах: 1, 11, 11А, 12, 22, 23, 24, 29.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах отсутствует до сих пор отопление. Жалобы поступают по следующим адресам:

- 2 микрорайон, дома №№ 29, 37;

- 6 микрорайон, дом № 26;

- 12 микрорайон, дом № 7;

- 14 микрорайон, дома №№ 9, 21;

- 15 микрорайон, дом № 25;

- 19А микрорайон, дом № 17;

- 22 микрорайон, дом № 2;

- 31А микрорайон, дом № 19;

- 31Б микрорайон, дома № 18.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.