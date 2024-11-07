Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 7 ноября в Актау

Редакция Lada.kz получила от коммунальных служб информацию о предстоящих отключениях электроэнергии и водоснабжения, а также о микрорайонах, где из-за аварий на сетях нет отопления.
Электроэнергия
В ГКП «АУЭС» сообщили, что на сегодня, 7 ноября, проведение плановых работ и отключение электроэнергии не запланированы, за исключением возможных аварийных отключений.
Водоснабжение
По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 7 ноября, с их стороны ремонтные работы по техническому водоснабжению будут проводиться в 27 микрорайоне в 53 доме.
По питьевому водоснабжению ремонтные работы будут вестись по следующим адресам:
- 33 микрорайон, здание школы НИШ;
- 33 микрорайон, 20 дом;
- микрорайон Шығыс-2, участок № 152.
В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 1, 11, 12, 13, 15, 27 микрорайонах.
Отопление
В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся работы по устранению порывов в следующих микрорайонах: 1, 11, 11А, 12, 22, 23, 24, 29.
В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах отсутствует до сих пор отопление. Жалобы поступают по следующим адресам:
- 2 микрорайон, дома №№ 29, 37;
- 6 микрорайон, дом № 26;
- 12 микрорайон, дом № 7;
- 14 микрорайон, дома №№ 9, 21;
- 15 микрорайон, дом № 25;
- 19А микрорайон, дом № 17;
- 22 микрорайон, дом № 2;
- 31А микрорайон, дом № 19;
- 31Б микрорайон, дома № 18.
В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.
Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.
Комментарии0 комментарий(ев)