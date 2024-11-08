Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 8 ноября в Актау

Редакция Lada.kz получила от коммунальных служб информацию о предстоящих отключениях электроэнергии и водоснабжения, а также о микрорайонах, где из-за аварий на сетях нет отопления.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что на сегодня, 8 ноября, проведение плановых работ и отключение электроэнергии не запланированы, за исключением возможных аварийных отключений.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 8 ноября, с их стороны ремонтные работы по питьевому и техническому водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

- 1 микрорайон, технической воды в домах со 2 по 9;

- 19 микрорайон, отключение питьевой воды в домах № № 36, 36/1;

- 26 микрорайон, отключение питьевой и технической воды в доме №14;

- 27 микрорайон, отключение технической воды в домах №№ 47, 49, 51, 52, 53;

- микрорайон Шығыс-2, отключение питьевой воды в коттеджах №№ 147-164, 185-195, 200.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды во 2, 11, 19А, 22, 31Б микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся работы по устранению порывов в следующих микрорайонах: 1, 3Б, 4, 11, 12, 23, 27.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах отсутствует до сих пор отопление. Жалобы поступают по следующим адресам:

- 2 микрорайон, дом № 28;

- 4 микрорайон, дом № 11;

- 11 микрорайон, дом № 29;

- 19 микрорайон, дом № 17/2;

- 19А микрорайон, дома №№ 12/1, 13;

- 22 микрорайон, дом № 29;

- 27 микрорайон, дом № 32;

- 31А микрорайон, дома №№ 16, 17, 18, 19.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.