Жителей Мангистау просят помочь приобрести подарки к Новому году для детей и пожилых людей

Фонд «Мы люди - мы вместе» просит жителей Актау помочь собрать деньги на подарки для детей с ограниченными возможностями и постояльцев Дома престарелых.

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Руководитель благотворительного фонда Иман Досмухамбетов рассказал, что в этом году они готовят подарки для детей с органичными возможностями, постояльцев Дома престарелых, детей из психоневрологической больницы и Центра адаптации.

Дорогие друзья! Мы организовываем новогодний праздник. Просим вашей помощи. Если вы хотите принять участие в благотворительной Ёлке и подарить сказку детям, то вы можете присоединиться к нам. Нам нужны: шоколадные конфеты, новогодние подарки, сладости Chupa Chups, новые игры-пазлы, игрушки (гипоаллергенные). Не стесняйтесь маленькой помощи, любой вклад очень дорог! Мы очень рады и благодарны всем добрым и отзывчивым людям, - обратился руководитель благотворительного фонда Имангазы Досмухамбетов.

Для желающих помочь детям обращаться по номеру: 8 702 821 0650, Имангазы Досмухамбетов, или по адресу: 32В микрорайон, 12 дом.