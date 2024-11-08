Антитеррористические учения пройдут на набережной Актау

Сегодня, 8 ноября, в районе яхт-клуба «Бриз» будут отрабатываться элементы спуска катеров специальных подразделений государственных органов, сообщает пресс-служба Антитеррористического центра РК.
По информации Антитеррористического центра РК, под эгидой Морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом пройдет антитеррористическое учение.
Сегодня, 8 ноября, в континентальном шельфе Каспийского моря (от берега 25-27 км.) на морском судне с применением авиации планируется проведение учебного мероприятия по экстренному реагированию на террористические проявления. В яхт-клубе «Бриз» будут отрабатываться элементы спуска катеров специальных подразделений государственных органов, - говорится в сообщении пресс-службы.
Антитеррористический центр Казахстана призывает граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям.
Просим граждан выполнять законные требования задействованных сотрудников государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения, - заключили в ведомстве.
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