Антитеррористические учения пройдут на набережной Актау

Сегодня, 8 ноября, в районе яхт-клуба «Бриз» будут отрабатываться элементы спуска катеров специальных подразделений государственных органов, сообщает пресс-служба Антитеррористического центра РК.

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По информации Антитеррористического центра РК, под эгидой Морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом пройдет антитеррористическое учение.

Сегодня, 8 ноября, в континентальном шельфе Каспийского моря (от берега 25-27 км.) на морском судне с применением авиации планируется проведение учебного мероприятия по экстренному реагированию на террористические проявления. В яхт-клубе «Бриз» будут отрабатываться элементы спуска катеров специальных подразделений государственных органов, - говорится в сообщении пресс-службы.

Антитеррористический центр Казахстана призывает граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям.