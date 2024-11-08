Жители Актау жалуются на отсутствие обустроенной автобусной остановки

Жители 4 микрорайона обратились в редакцию Lada.kz с жалобой на отсутствие автобусной остановки в районе дома №4. Горожане жалуются, что им приходится стоять под открытым небом в дождь и снег, мерзнуть и испытывать неудобства. Комментарий предоставили в Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Фото жителей Актау

Жители 4 микрорайона рассказали, что вдоль дороги установлен дорожный знак «Автобусная остановка», но само место ожидания общественного транспорта не оборудовано.

Невозможно стоять на остановке — ни от дождя, ни от снега укрыться негде! Каждое утро приходится мерзнуть и мокнуть, пока ждем транспорт. Автобус иногда задерживается, и пока стоишь на остановке, приходится терпеть холод и ветер. Просим установить навесы на остановках, чтобы мы могли укрываться от непогоды, - жалуются горожане.

В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что оборудованную остановку планируется установить только в следующем году.