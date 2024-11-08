Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистау проведёт приём граждан

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, полковник Мурат Муханов проведет личный прием граждан.

Приём граждан будет проходить 16, 23 и 30 ноября 2024 года в Центре приема граждан аппарата акима Мангистауской области в 14 микрорайоне, - сообщили в прес-службе ДЧС региона.