Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистау проведёт приём граждан

Приём граждан будет проходить 16, 23 и 30 ноября 2024 года. Записываться нужно предварительно, сообщили в пресс-службе ведомства.
Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, полковник Мурат Муханов проведет личный прием граждан.
Приём граждан будет проходить 16, 23 и 30 ноября 2024 года в Центре приема граждан аппарата акима Мангистауской области в 14 микрорайоне, - сообщили в прес-службе ДЧС региона.
В ведомстве отметили, что необходимо предварительно записаться.
Предварительная запись на личный прием ведется по контактному номеру: 701-706.
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