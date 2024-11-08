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08.11.2024, 17:33

Полиция Актау рекомендует водителям сменить автомобильные шины на зимние

Общество 0 1 358 Лиана Рязанцева

В связи с ухудшением погодных условий полиция Актау призвала водителей сменить автомобильные шины на зимние.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Полиция Актау обратилась к автолюбителям.

Водитель, не жди зимы – поменяй шины! В связи с ухудшением погодных условий водителям рекомендуется заранее позаботиться о замене шин. Зимние шины обладают лучшим сцеплением с дорожным покрытием в условиях низких температур окружающей среды, а также обеспечивают хорошую управляемость автомобилем и укорачивают его тормозной путь. Остаётся меньше месяца до наступления климатической зимы. По закону, с начала декабря и до конца февраля водителям запрещено ездить на летней резине, - говорится в сообщении полиции.

В полиции также отметили, что в условиях заморозков летняя резина «дубеет» и перестаёт обеспечивать должное сцепление с дорогой. При резком изменении скорости и направления движения возрастает опасность заноса.

Напоминаем водителям не откладывать «переобувку» до 1 декабря, а ориентироваться на погоду. Водителям необходимо перестроиться на более спокойный и размеренный стиль вождения. Соблюдайте скоростные ограничения, необходимые дистанцию и боковой интервал, воздержитесь от резких манёвров и торможений, - заключили в ведомстве.

Напомним, что в Казахстане до 30 ноября все владельцы автомобилей должны поменять шины на зимние.

На зимней резине автовладельцы должны ездить с 1 декабря 2024 года по 1 марта 2025 года. За езду на летних шинах грозит штраф  5 МРП (18 640 тенге).

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Дополню, да, в ВКО зима снежная, а в Актау зачем зимняя резина?
08.11.2024, 20:11
Банкир
Банкир
Полиция знает, после какой температуры работают зимние шины??? при +8 они плывут. Или надо в Актау на шипах ездить??? Шипы на мокрой дороге = коньки, далекооо можно уехать
08.11.2024, 20:09
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