Почему самолеты перестали летать из Актау в Минеральные Воды?

Когда возобновят рейс по направлению Минеральные Воды – Актау – Минеральные Воды, сообщили в авиакомпании «Азимут».

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С конца октября, говорят местные жители, прекратились полеты по направлению Минеральные Воды – Актау – Минеральные Воды.

В авиакомпании «Азимут» объяснили, что в связи с отсутствием загрузки по данному направлению в зимний период, полеты пока временно приостановились.

Возможность возобновления рейсов по направлению Минеральные Воды – Актау – Минеральные Воды рассматривается с началом периода весенне-летней навигации 2025 года.