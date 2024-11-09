Восстановить автобусную остановку просят жители Актау

Крытой автобусной остановки в 27 микрорайоне местные жители лишились в начале ремонтных работ на магистральном трубопроводе, с тех пор место ожидания общественного транспорта так и не восстановили.

Фото жителей 27 микрорайона

На время ремонтных работ, говорят жители 27 микрорайона, остановочный павильон напротив торгового дома «Достык» вынужденно выкопали и частично демонтировали. По сегодняшний день людям приходится ожидать общественный транспорт стоя, несмотря на сильный ветер.

На сегодня на данной территории работы уже завершены. Жители интересуются, когда полноценно восстановят остановку.

Корреспонденту Lada.kz в Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что восстановительные работы начнутся сегодня, 9 ноября.

Ранее на отсутствие оборудованной остановки жаловались жители 1 микрорайона. Чиновники обещали включить ее в план в 2025 году.