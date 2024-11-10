На воскресник в приюте для животных приглашают жителей Актау

Волонтеры движения «Клуб добряков Актау» организовывает воскресник в приюте для животных. Жителей города приглашают к участию.

Фото волонтерского движения «Клуб добряков Актау»

В это воскресенье, 10 ноября, на территории приюта состоится субботник. Особенна важна помощь мужчин, отметили организаторы, так как предстоит выполнение работы, требующей физической силы.

С собой необходимо взять рабочую одежду и перчатки.

Желающие помочь могут обращаться по телефону: +7 (701) 880-77-79.

Место сбора: в 11:00 часов у входа в КДК имени Абая.