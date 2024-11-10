Водитель грузовика попался на несанкционированном выбросе мусора в Актау

Полиция составила протокол на водителя большегруза за несанкционированный выброс мусора по двум статьям административного кодекса. Об этом сообщает пресс-служба Актауского городского акимата..

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В ходе рейда в микрорайоне «Самал» выявлен факт выброса мусора в неустановленном месте. Стражи порядка оформили на нарушителя протокол в соответствии со статьей 505 (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов) и 590 КоАП РК (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств).

На водителя наложен штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) в соответствии со статьей 590 КоАП РК. Статья же 505 КоАП РК предусматривает предупреждение или штраф на физических лиц в 20 (73 840 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30 (110 760 МРП), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40 (147 680 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 (369 200) МРП.

Сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия, чтобы установить личность владельца еще одного большегрузного автомобиля, причастного к нарушению.

Напомним, водителя грузовика оштрафовали в Актау за сброс и поджог мусора в апреле этого года.

В прошлом году сотрудники городского акимата заметили водителя, который намеревался оставить строительный мусор в неположенном месте во время рейда по незаконным свалкам.