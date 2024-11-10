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10.11.2024, 11:45

Релокант из России создал приложение для туристов в Актау

Общество 0 1 815 Сергей Кораблев

Основная идея приложения в том, чтобы туристы могли сразу узнать, какие мероприятия проходят в городе по категориям, ознакомиться с путеводителями, статьями и заведениями с рекомендациями. Автор проекта Бахти Баймухамедов надеется найти единомышленников, готовых оказать поддержку в наполнении приложения контентом.

Обложка в Google Play
Обложка в Google Play

Начнем с того, что Бахти Баймухамедов Python-разработчик. В Актау он проживает более полутора лет. Две недели назад он подал заявление на получение вида на жительство (ВНЖ). В Актау, как поделился специалист, ему по душе, поэтому он хочет остаться здесь жить.

Этим летом мужчине пришла идея сделать приложение с личными рекомендациями и знакомых по заведениям и мероприятиям для туристов.

Бахти Баймухамедов

На разработку приложения для Android и для iOS ушло четыре месяца. Параллельно Бахти Баймухамедов разрабатывал бэкенд (программно-аппаратная часть веб-приложения). С Дизайном iOS приложения мужчине помогал знакомый товарищ из Алматы Руслан Фатихов.

Стоит заметить, что приложение поддерживает три языка: казахский, русский и английский.

Контент наполняю я один, фотографии на 90% мои. Наполняю не быстро, так как помимо этого пет-проекта есть основная работа и другие разработки. Дополнительные руки были бы не лишними, особенно для заполнения разделов по мероприятиям, так как их в городе много, и я за всем не поспеваю. Возможно кто-то решит помочь мне в наполнении контентом, - обратился автор проекта.

Бахти Баймухамедов надеется получить обратную связь от пользователей с их пожеланиями по улучшению работы приложения.

Обращаться можно в Telegram или в WhatsApp по номеру: +7 (705) 568-50-30.

Скачать приложение в Google Play, в AppStore.

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