Бардаком назвали ситуацию в коммунальной сфере жители Акшукура

Сельчане подняли актуальные вопросы касательно электричества, водоснабжения, автобусных остановок, освещения и бродячих собак. Чиновники, по словам людей, игнорируют их жалобы.

Фото жителей села Акшукур

Дела обстоят таким образом, рассказывают жители села Акшукур, что последние год-полтора происходит задержка с подачей воды. Часто из кранов в домах людей течет ржавая жижа.

В ненастную погоду периодически случаются сбои электричества, отключаются отопительные котлы и люди вынуждены мерзнуть.

Бродячих собак, уверяют сельчане, становится все больше, поэтому родители переживают за безопасность своих детей.

Также на некоторых улицах отсутствуют прожекторы, из-за чего школьникам приходится передвигаться в темноте.

Сельчане просят обратить внимание и на внутрипоселковую дорогу, где на 1/3 части не уложен асфальт.

Не лучшим образом обстоят дела с крытыми автобусными остановками. При сильном ветре их просто-напросто сносит.

Со слов жителей, акимы села Акшукур Еркебулан Жанибек и Тупкараганского района Рахат Елтизаров не решают насущных проблем. В социальных сетях обращения жителей остаются без ответа. В общей группе в WhatsApp, отмечают сельчане, на их жалобы тоже не реагируют.

Жители села Акшукур хотят быть услышанными главой региона Нурдаулетом Килыбаем.

Lada.kz направила запрос в областную администрацию.