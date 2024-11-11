Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 11 ноября в Актау

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz информацию о планируемых отключениях электроэнергии и водоснабжения, а также о микрорайонах, где из-за аварий на сетях отсутствует отопление.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что на сегодня, 11 ноября, проведение плановых работ и отключение электроэнергии не запланированы, за исключением возможных аварийных отключений.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 11 ноября, с их стороны ремонтные работы по питьевому водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

- 11 микрорайон, дом №5;

- 19 микрорайон, дом № 36/1;

- 33 микрорайон, дома №№ 19, 20.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 5, 22, 27 микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся работы по устранению порывов в следующих микрорайонах: 12, 13, 32Б.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах отсутствует до сих пор отопление. Жалобы поступают по следующим адресам:

- 11 микрорайон, детский сад «Балдаурен»;

- 22 микрорайон, дом № 29;

- 28 микрорайон, дом № 17.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.