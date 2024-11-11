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11.11.2024, 11:05

Фильм про каспийских тюленей появился в Сети

Общество 0 525 Лиана Рязанцева

Документальный фильм под названием «По мелям Каспия - Зов тюленей» появился в YouTube.

Кадр видео
Кадр видео

Институт гидробиологии и экологии 30 октября опубликовал в YouTube фильм «По мелям Каспия - Зов тюленей». За две недели фильм набрал шесть тысяч просмотров.

В описании говорится, что фильм «По мелям Каспия - Зов тюленей» рассказывает о многолетних исследованиях каспийского тюленя, проводимых казахстанскими учеными. С 2015 года они разгадывают тайны этого удивительного животного: изучают его питание, поведение, возраст, численность, распределение, миграции. Зрители увидят, как исследователи ищут лежбища тюленей среди бескрайних просторов Каспийского моря, как проводят авиаучеты, как анализируют полученные данные. Фильм показывает не только уникальные кадры о жизни тюленей, но и труд ученых, их энтузиазм и преданность своему делу. «По мелям Каспия - Зов тюленей» - это история о людях, влюбленных в свою работу, и о редком виде, который нуждается в нашей защите.

Оператор и специалист по экологическому просвещению Института гидробиологии и экологии Республики Казахстан Асель Баймуканова написала в социальной сети Facebook, что особое внимание в фильме уделено падению уровня моря, тому, как лежбища тюленей становятся труднодоступными для исследователей, постоянному поиску и открытиям.

Этот фильм очень важен для меня, ведь с 2015 года я начала свой научный путь. Многие кадры были отсняты мной. Здесь показаны все мои «первые разы»: управление дроном, поездка на острова на судне «Славир»,  встреча с тюленями на Кендерли, отлов тюленей и установка меток, столкновение с человеческой деятельностью, негативно влияющей на животных. В общем, я пересмотрела его уже несколько раз. Надеюсь, вы его посмотрите и оставите комментарии. Мы будем очень рады, - поделилась впечатлением о фильме Асель Баймуканова.

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