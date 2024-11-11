Советы адвоката: что делать при краже из камеры хранения в магазине Актау

Партнер адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova», адвокат Айбек Суюндуков, объяснил жителям Актау, как действовать в случае кражи ценных вещей из камеры хранения в супермаркете или спортзале, и как добиться компенсации.

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Адвокат Айбек Суюндуков рассказал, что зачастую при краже вещей в торговых центрах и спортивных залах администрация заявляет, что не несет никакой ответственности за сохранность имущества, оставленного в шкафу, однако это не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 3 статьи 772 Гражданского кодекса Республики Казахстан (ГК) договор хранения в виде бытовой услуги может заключаться в устной форме. В силу 768 статьи ГК по договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. Более того, статья 775 ГК обязывает хранителя вещей принимать все необходимые меры для обеспечения сохранности переданного ему на хранение вещей. Если хранение осуществляется безвозмездно, хранитель обязан заботиться о принятой на хранение вещи, как о своей вещи, - разъяснил Айбек Суюндуков.

Адвокат также отметил, что, согласно 778 статье ГК, хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещи, принятой на хранение. Он освобождается от ответственности, если докажет, что утрата, недостача или повреждение вещи произошли не по его вине.

Самое сложное в таких ситуациях, это доказать, что в ячейке действительно лежали дорогие вещи. Соответственно, возместить утрату или недостачу вещи, а равно размер восстановления поврежденной части вещи - получается далеко не у всех. В качестве одного из доказательств, свидетельствующих о наличии среди украденных вещей чего-то дорогого, может послужить фотографирование шкафчика перед его закрытием. Убытки, причиненные в связи с утратой, недостачей или повреждением вещи, возмещаются хранителем в соответствии со статьей 350 ГК, - заключил Айбек Суюндуков.

Для справки:

Статья 768. Договор хранения

По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности.

Статья 772. Форма договора хранения

Договор хранения должен быть заключен в письменной форме, за исключением сдачи вещей на краткосрочное хранение в камеры хранения и гардеробы вокзалов, аэропортов, учреждений, предприятий, театров, музеев, стадионов, столовых и т.п., с выдачей хранителем номеров, жетонов и других легитимационных знаков.

Статья 775. Обязанности хранителя по обеспечению сохранности вещи

Хранитель обязан принять все предусмотренные договором, а также другие необходимые меры для обеспечения сохранности, переданной ему вещи.

Статья 778. Ответственность хранителя за несохранность вещи

Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещи, принятой на хранение. Он освобождается от ответственности, если докажет, что утрата, недостача или повреждение вещи произошли не по его вине.

Статья 350. Возмещение убытков, вызванных нарушением обязательства

Должник, нарушивший обязательство, обязан возместить кредитору вызванные нарушением убытки.