Два температурных рекорда побил Актау в октябре

Актау побил два температурных рекорда в первой и второй декадах октября. Об этом сообщили в республиканском государственном предприятии «Казгидромет».

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Октябрь 2024 года показал все разнообразие осенней погоды. Начало месяца порадовало жителей теплыми, солнечными днями, середина принесла легкий намек на зиму, а к концу месяца преобладала дождливая и пасмурная погода.

По данным «Казгидромета», Актау отметился в октябре двумя температурными рекордами.

В первой декаде октября по всей территории страны стояла теплая погода, дневные температуры повышались до +20..+30°С. В отдельные дни даже отмечались рекорды максимальных температур воздуха. Так, 7 октября на метеостанции (далее – МС) Актау температура повысилась до +27,4°С, обновив рекорд 1994 года (+27,1°С); на МС Сам в Мангистауской области было зафиксировано +29,1°С, тем самым обновился рекорд 2008 года (+28,5°С), - сообщили в метеослужбе.

Во второй декаде октября с притоком холодных воздушных масс из районов Скандинавии во многих регионах страны были установлены новые рекорды минимальных температур.

На МС Актау 15 октября был зафиксирован рекорд и составил -0,3°С. Предыдущий был +3,3°С в 2002 году, - сообщили в «Казгидромете».

В третьей декаде месяца температура воздуха оставалась относительно стабильной, без рекордов, добавили синоптики.

Ранее региональный филиал РГП «Казгидромет» предоставил консультативный прогноз погоды по Мангистауской области на ноябрь 2024 года. Ознакомиться с ним можно по ссылке.

Для справки

Сам – село в Бейнеуском районе Мангистауской области.